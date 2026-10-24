Erzurumspor FK Gaziantep'te 3 puana uzandı!

Trendyol Süper Lig 9. hafta maçında Gaziantep FK sahasında Erzurumspor FK'yı ağırladı. Konuk ekip mücadeleyi 3-1 kazandı ve ligde üst üste 2. galibiyetine uzandı. İşte maçın detayları...

Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig 9. hafta maçında Gaziantep FK'yı deplasmanda 3-1 mağlup etti.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 52. dakikada Miguel Cardoso, 64. dakikada Amar Gerxhaliu ve 90+5. dakikada Guram Giorbelidze kaydetti. Konuk ekibin tek golü ise 70. dakikada Kerim Çalhanoğlu'dan geldi.

Öte yandan Erzurumspor FK, bu sezon Trendyol Süper Lig'de ilk deplasman galibiyetine uzandı.

Bu karşılaşmayla birlikte Erzurumspor FK 14 puana yükseldi ve maç fazlasıyla 8. sıraya yerleşti. Erzurumspor bu sezon ilk kez ligde üst üste 2 galibiyet aldı. Gaziantep FK ise 8 puanda kaldı. Ev sahibi ekibin galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK, Trabzonspor deplasmanına konuk olacak. Erzurumspor FK ise Arca Çorum FK'yı ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada Erzurum FK'nin atağında Orhan Ovacıklı'nın derin pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Cardoso'nun yerden sert şutu uzak direğin dibinden dışarı çıktı.

20. dakikada topla buluşan Mustafa Yumlu'nun uzun pasında ceza sahası içerisine giren Orhan Ovacıklı'nın ara pasında topu önünde bulan Cardosu'nun vuruşunda savunmada Sylla, gole izin vermedi.

21. dakikada Camara'nın pasında topu topuğuyla düzelterek önüne alan Stewart'ın dönerek vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

33. dakikada Gaziantep FK'nin atağında rakibinden topu kazanan Sorescu'nun ceza sahası dışında sert vuruşunda savunmadan seken meşin yuvarlak Kozlowski'de kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci Ertuğrul Taşkıran gole izin vermedi.

35. dakikada Bacuna'nın ceza yayı gerisinden sert şutunda top, Erzurumspor kalecisi Ertuğrul'da kaldı.

41. dakikada ceza sahası dışında serbest vuruşu kullanan Eren Tozlu'nun şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

43. dakikada ceza sahası dışında savunmadan seken topu önünde bulan Rodriguez'in vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

45. dakikada Kozlowski'nin pasında topu önünde bulan Maxim'in vuruşunda meşin yuvarlak, üst direkten döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.