Trabzonspor ile Beşiktaş, Süper Lig'deki kritik randevuda karşı karşıya geliyor. Bordo-mavililer son haftalardaki çıkışını sürdürmeyi, siyah-beyazlılar ise zorlu deplasmandan puanla dönmeyi hedefliyor. İki takımın rekabetinde dikkat çeken istatistikler öne çıkarken taraftarlar da maçın yayın bilgilerini araştırıyor.

Trabzonspor-Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Haftanın öne çıkan mücadelelerinden biri olan dev derbide bordo-mavililer, Papara Park'ta taraftarının desteğiyle üç puan hedeflerken siyah-beyazlılar deplasmanda galibiyet arayacak. Thomas Reis yönetimindeki Trabzonspor ile Vincenzo Italiano'nun çalıştırdığı Beşiktaş'ın mücadelesi öncesinde futbolseverler, "Trabzonspor-Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. 19 Ekim 2026 Pazartesi günü oynanacak karşılaşmaya dair tüm bilgiler ve canlı yayın detayları A Spor'da!

TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki mücadele, 19 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor-Beşiktaş maçı, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇINI KİM YÖNETECEK?

Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmada hakem Cihan Aydın görev yapacak.

BEŞİKTAŞ, ZORLU DEPLASMANDA ÜÇ PUAN PEŞİNDE

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, Trabzonspor deplasmanından galibiyetle ayrılarak ligdeki çıkışını sürdürmek istiyor. Siyah-beyazlı ekip, Kocaelispor karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetin ardından Trabzonspor karşısında da puan arayacak.

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında aldığı sonuçlar da takımın yoğun maç takviminin önemli bir parçasını oluşturuyor. Siyah-beyazlılar, Papara Park'taki mücadelede hem hücumdaki etkinliğini sahaya yansıtmayı hem de savunma dengesini korumayı hedefliyor.

TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ REKABETİNDE 144. RANDEVU

Trabzonspor ile Beşiktaş, Türk futbolunun uzun yıllara dayanan rekabetinde bir kez daha karşı karşıya gelecek. İki takımın geçmiş maçları, derbi öncesinde öne çıkan konular arasında bulunuyor.

Geçen sezon Papara Park'ta oynanan karşılaşmanın 3-3 sona erdiği, İstanbul'daki mücadeleyi ise Trabzonspor'un 2-1 kazandığı belirtiliyor. Bu sezonki randevuda iki takım da rekabette üstünlük sağlamak ve ligdeki hedefleri doğrultusunda kritik bir galibiyet elde etmek istiyor.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Cabral, Folcarelli, Fabinho, Muci, Aral (Saviolo), Salah, Franculino.

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Miretti, Olaitan, Trossard, İlhan, Vlahovic.

TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI SKOR EKRANI

Trabzonspor maç günü paylaşımı

🔥 Bugün ❤️💙 🆚 Beşiktaş ⏰ 20.00 🏟 Papara Park 📲 #TSvBJK @Ulker | #MaçVarsaÜlkerVar https://t.co/5hJPdjXP1J — Trabzonspor (@Trabzonspor) October 18, 2026

Beşiktaş maç günü paylaşımı

Bugün #BeşiktaşınMaçıVar 🦅 🆚 Trabzonspor 🕗 20.00 🏆 Trendyol Süper Lig #8 🏟 Papara Park 📺 beIN SPORTS 1 @Ulker | #MaçVarsaÜlkerVar https://t.co/ygertT7j6N — Beşiktaş JK (@Besiktas) October 19, 2026