Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira: Sahada enerjiyi hissedemedim

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında sahasında Erzurumspor FK ile golsüz berabere kalan Corendon Alanyaspor’da teknik direktör Joao Pereira, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Takımının hücumdaki performansını ve sahaya yansıttığı enerjiyi eleştiren Portekizli çalıştırıcı, alınan bir puandan memnun olmadıklarını ifade etti.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Erzurumspor FK ile 0-0 berabere kalan Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Joao Pereira, bir puan aldıkları için mutlu olmadıklarını söyledi.

Pereira, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, istedikleri gibi bir maç geçirmediklerini belirtti.

Maça kötü başladıklarını anlatan Pereira, "İlk 6 maçta karşılaşmalara iyi başlamıştık ama bugün bunu başaramadık. Rakibimiz maçın henüz başında önemli bir fırsat yakaladı. 3'üncü dakikada Ruan ile antrenmanda çalıştığımız bir pozisyona benzer bir pozisyon buldular. İlk yarının geri kalan kısmı aslında ağır ilerledi. Hava sıcaktı, oyuncular yorgundu ama futbol bu, her zaman daha fazlasını yapmamız gerekiyor. Özellikle hücumda takımımdan yeteri kadar agresiflik göremedim. Kanat oyuncularımın biraz daha bire bir oynamasını, rakibi zorlamasını istiyordum. Erzurumspor FK için rahat bir maçtı diyebilirim. 5-3-2 formasyonunda geride alanları kapatarak oynadılar. Biz de o alanları açacak yeterli kaliteyi sahada gösteremedik." dedi.

İkinci yarıda rakibin net pozisyonlar bulduğunu kaydeden Pereira, savunma anlamında iyi çalıştıklarını ve gol yemediklerini ifade etti.

Pereira, gol atamadıkları maçlarda gol yememenin de önemli olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmeyi yaptı:

"İkinci yarıda Erzurumspor FK bazı değişiklikler yaptı ve 5-2-3 sistemine döndü. Biz zaten karşılaşmanın başında bununla karşılaşmayı bekliyorduk. Maçın ilerleyen kısmında planımda değişiklik yaparak Fernandes'i oyuna aldım. Amacım sağ tarafta sol ayaklı bir oyuncuyla rakibi zorlamaktı. Ancak sakatlıktan sonra tekrar bir değişiklik yapmamız gerekti. Bu sefer Hagi'yi sol tarafa, Elia'yı sağ tarafa aldık. Elia ile alanı kullanma fikrimiz vardı ama genel olarak net pozisyonumuz olduğunu söyleyemem. Sadece son dakikalarda Ruan'ın şutu var. Kendi evimizde oynadığımız bir maçta bunlar bizim için yeterli değil."

Karşılaşmada takımından beklediği enerjiyi göremediğini aktaran Pereira, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir puan bizim için mükemmel değil. Ama aslında sonuçtan dolayı değil bu üzgünlüğüm. O enerjiyi hissedemedim sahada. Yoksa önceki maçlarda bu enerjiyi sahaya yansıtabilmiştik. Bu yüzden üzgünüm. Daha iyi enerji sarf edip kazanamadığımız maçlar da olmuştu ama bugün sahada bir şeyler eksikti. Bunda benim de hatam var. Sonuç olarak 1 puan aldık, çok mutlu değiliz. Ancak 7 maçtır sadece bir kez, o da duraklamalarda yediğimiz golle mağlup olduk. Buna bakmamız lazım. Önümüzde uzun bir yol var, adım adım ilerliyoruz. Bir maç kazandığımızda mükemmel takım değiliz, berabere kaldığımızda veya yenildiğimizde de en kötü takım biz değiliz. Çalışmaya devam edeceğiz ve daha fazla puan toplamaya çalışacağız."