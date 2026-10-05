CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

SON DAKİKA: Süper Lig hakemi Yasin Kol için tutuklama talebi!

Süper Lig hakemi Yasin Kol, emniyet ve savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebi ile nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
SON DAKİKA: Süper Lig hakemi Yasin Kol için tutuklama talebi!

İstanbul'da "Hakemler dosyası" olarak bilinen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan hakemler Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosunca bazı şüpheliler hakkında "eziyet", "resmi belgede sahtecilik", "güveni kötüye kullanma" ve "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" suçlarına ilişkin "Hakemler dosyası" soruşturması sürüyor.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, soruşturma kapsamında gözaltına alınan hakemler Kol ve Erel'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Savcılıkta ifadeleri tamamlanan şüphelilerden Kol, "şike ve teşvik primi" suçundan, Erel ise "resmi belgede sahtecilik" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

#Yasin Kol #Süper Lig #İstanbul #Sebahattin Şahin #Göktuğ Hazar Erel #Elazığ #Ankara #Ferhat Gündoğdu #Manisa #Ferdi Karadoruk #Çağlayan
A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Yasin Kol adliyeye sevk edildi!
Sonraki Haber
Yasin Kol adliyeye sevk edildi!