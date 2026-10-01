Hakemler dosyası kapsamında sıcak gelişme! Aktif Süper Lig Hakemi Yasin Kol ve Süper Lig Yardımcı Hakemi Göktuğ Hazar Erel gözaltına alındı.

Hakemler dosyası kapsamında sıcak bir gelişme yaşandı.

Sabah'ın haberine göre, Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Süper Lig hakemi Yasin Kol gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından MHK Başkanı ve diğer bazı şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında iki hakem hakkında daha gözaltı kararı verildi.

3 AYRI SUÇLAMA

Gözaltındaki şüphelilerden ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi ve MASAK kayıtlarının detaylı analizi sonucunda, Süper Lig Hakemi Yasin Kol ile Süper Lig Yardımcı Hakemi Göktuğ Hazar Erel; "Yasa dışı bahis", "Evrakta sahtecilik suçuna iştirak" ve "Görevi kötüye kullanma suçlarından gözaltına alındılar.