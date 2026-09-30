TFF Hukuk Müşavirliği tarafından “bahis oynama” gerekçesiyle PFDK’ye sevk edilen TFF Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, görevinden istifa etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliğinin "bahis oynama" gerekçesiyle Profesyonel Fuytbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk ettiği Ural Aküzüm, TFF Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etti.



TFF Hukuk Müşavirliği, 2026-2027 futbol sezonunda Süper Lig ve TFF 1. Lig'de mücadele eden kulüplerde son 5 yıl içerisinde idareci olarak görev almış 448 kişiyi görev aldığı dönemde "bahis oynadığı" gerekçesiyle PFDK'ye sevk etti.



Galatasaray'da görev aldığı süreçte "bahis oynadığı" iddiasıyla disipline verilen TFF Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görevinden istifa ettiğini söyledi.