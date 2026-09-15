Trendyol Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu! Galatasaray-Fenerbahçe maçı neden pazartesi?
Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında oynanacak derbilerin tarih ve saatleri belli oldu. Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin pazartesi gününe alınmasının gerekçesi de Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.
Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında yapılacak derbi maçların tarihleri açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu, ligde 7 ile 16. haftanın müsabaka programını açıkladı. Buna göre 8. haftadaki Trabzonspor-Beşiktaş, 9. haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe, 13. haftadaki Beşiktaş-Galatasaray, 15. haftadaki Fenerbahçe-Trabzonspor müsabakalarının gün ve saatleri de belli oldu.
Ligin ilk yarısındaki derbi maçların programı şöyle:
- 8. hafta
19 Ekim Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Papara Park)
- 9. hafta
26 Ekim Pazartesi:
21.30 Galatasaray-Fenerbahçe (RAMS Park)
- 13. hafta
30 Kasım Pazartesi:
21.00 Beşiktaş-Galatasaray (Tüpraş)
- 15. hafta
13 Aralık Pazar:
19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Chobani)
GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİ NEDEN PAZARTESİ GÜNÜ?
Yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'de 9. haftada oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe müsabakası, T.C. İstanbul Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü'nün 14 Eylül tarihli yazısı doğrultusunda, 25 Ekim 2026 Pazar günü İstanbul genelinde yapılacak yoğun etkinliklerde alınacak emniyet tedbirleri dikkate alınarak 26 Ekim 2026 Pazartesi gününe planlanmıştır.Ziraat Türkiye Kupası'nda oluşacak eşleşmelere göre programda değişiklik yapılabilecektir." ifadeleri yer aldı.