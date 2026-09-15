Trendyol Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu! Galatasaray-Fenerbahçe maçı neden pazartesi?

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında oynanacak derbilerin tarih ve saatleri belli oldu. Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin pazartesi gününe alınmasının gerekçesi de Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.