Gençlerbirliği-Kasımpaşa CANLI MAÇ | Trendyol Süper Lig 5. hafta

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gençlerbirliği ve Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Gençlerbirliği-Kasımpaşa maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gençlerbirliği ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabakayı hakem Yasin Kol yönetiyor. İlk üç haftada 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puan alan başkent ekibi, son olarak Trabzonspor'a deplasmanda 5-0 mağlup oldu. Kasımpaşa ise dört haftada 1 galibiyet ve 3 beraberlikle 6 puan topladı. Kırmızı-siyahlılar, geçen sezon Kasımpaşa ile oynadığı iki lig maçında deplasmanda 0-0 berabere kalırken sahasında rakibini 3-2 mağlup etti. Gençlerbirliği-Kasımpaşa maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ

Gençlerbirliği: İrfan Can, Pereira, Goutas, Thalisson, Abdurrahim, Diabate, Oğulcan, Tongya, Tiago, Traore, Mendes.

Kasımpaşa: Andreas, Mouanga, Ilie, Winck, Ayberk, Kerem, Emirhan, Mendes, Rak-Sakyi, Ali Yavuz, Benedyczak.

GENÇLERBİRLİĞİ - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Gençlerbirliği - Kasımpaşa maçı 13 Eylül Pazar günü saat 17.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.