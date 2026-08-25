TFF'den resmi yabancı kuralı açıklaması!

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 10+4 olan yabancı kuralında değişikliğe gitti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yabancı kuralındaki değişiklikle ilgili bir açıklama yayınladı. Federasyonun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig Kulüplerinin A takım listesine yazamadıkları Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip futbolcu ve/veya yabancı uyruklu futbolcularını aşağıdaki koşullar dahilinde Türkiye Kupası müsabakalarında oynatabilirler:



(a) Trendyol Süper Lig Kulüpleri tarafından müsabaka isim listesine 14'den fazla yabancı uyruklu futbolcu yazılamaz.



(2) İşbu geçici madde Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig Kulüplerinin 26.08.2026 tarihi itibariyle kadrosunda bulundurduğu ve sözleşmeleri devam eden futbolcuları için geçerlidir.