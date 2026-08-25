SON DAKİKA: Süper Lig'de yabancı kuralına yeni düzenleme geliyor! İşte alınacak o karar

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 10+4 olan yabancı kuralında değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Buna göre 10+4'ün üzerinde oyuncu bulunduran takımlar, bu isimleri Ziraat Türkiye Kupası'nda ve Avrupa maçlarında oynatabilecek. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Trendyol Süper Lig'de 10+4 olan yabancı kuralı değişiyor. Takımlar, 14'ün üzerindeki yabancı futbolcuları Ziraat Türkiye Kupası'nda oynatabilecek. Kararın kısa süre içinde resmen açıklanması bekleniyor.

A Spor muhabiri Erdem Akbaş'ın verdiği bilgiye göre; Türkiye Futbol Federasyonu, yabancı kuralıyla alakalı yeni bir karar aldı. Bu karara göre 10+4'ün üzerinde oyuncu bulunduran takımlar, bu isimleri Ziraat Türkiye Kupası'nda ve Avrupa maçlarında oynatabilecek.