Göztepe, transferde atağa kalktı

Göztepe, son olarak Richard Akonnor'u kadrosuna katarak bu sezonki 8. transferini gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar, böylece son üç günde ikinci takviyesini yaparak transfer çalışmalarında atağa geçti.

Göztepe, son olarak Richard Akonnor'u kadrosuna katarak bu sezonki 8. transferini gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar, böylece son üç günde ikinci takviyesini yaparak transfer çalışmalarında atağa geçti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Yaz transfer dönemine golcü Sinclair Armstrong'u kadrosuna katarak başlayan sarı-kırmızılılar, ikinci forvet takviyesini ise Andre Henrique ile yaptı. Orta saha rotasyonunu Alex Matos ile güçlendiren İzmir ekibi, savunma hattına Noah Sonko Sundberg'i dahil ederken kaleyi de Luka Gugeshashvili'ye emanet etti.

Hücum hattına Bodrum FK'dan Gökdeniz Bayrakdar'ı kazandıran Göztepe, ardından Sivasspor'dan Bekir Turaç Böke'yi transfer etti. Sarı-kırmızılılar, son olarak Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı sol bek Richard Akonnor'u kadrosuna katarak yaz transfer dönemindeki 8. takviyesini gerçekleştirdi. Böylece İzmir ekibi, son üç günde ikinci transferini de yapmış oldu.

Kadrosuna şu ana kadar 8 yeni oyuncu kazandıran Göztepe, transfer çalışmalarına devam ederken önümüzdeki günlerde takımdan ayrılması beklenen isimlerin yerlerini de yeni takviyelerle doldurmayı planlıyor.

DENNIS GİDİYOR, SUNDBERG SAKATLANDI

Göztepe, Anthony Dennis'in transferi konusunda Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al-Jazira ile anlaşmaya vardı. İzmir ekibinin, 22 yaşındaki Nijeryalı oyuncunun transferinden 5 milyon euro bonservis bedeli kazanacağı öğrenildi. Tarafların transferin tüm şartlarında uzlaşma sağladığı belirtilirken, anlaşmanın kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

Öte yandan Göztepe'de Noah Sonko Sundberg'den gelen haber ise moralleri bozdu. Sezon öncesinde Trabzonspor ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan savunma oyuncusunun yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

GOUHON, ZABBAR ST. PATRICK FC'YE KİRALANDI

Göztepe, genç oyuncusu Gouhon'ın Zabbar St. Patrick FC'ye kiralandığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Genç oyuncumuz Pah Franck Gouhon, sezon sonuna kadar Malta ekiplerinden Zabbar St. Patrick FC'ye kiralanmıştır" ifadeleri kullanıldı.