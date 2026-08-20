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Trendyol Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri açıklandı!

Trendyol Süper Lig'de 2. hafta mücadelelerinde düdük çalacak hakemler belli oldu.

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Trendyol Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri açıklandı!

Trendyol Süper Lig'de 2. hafta mücadelelerinde düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligde, 2. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şunlar:

21 Ağustos Cuma:

21.30 Erzurumspor FK-Galatasaray: Çağdaş Altay

22 Ağustos Cumartesi:

19.00 Çaykur Rizespor-Samsunspor: Ömer Faruk Turtay

19.00 Arca Çorum FK-Kasımpaşa: Fatih Tokail

21.30 Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor: Atilla Karaoğlan

23 Ağustos Pazar:

19.00 Trabzonspor-İstanbul Başakşehir: Ali Şansalan

19.00 Eyüpspor-Gaziantep FK: Reşat Onur Coşkunses

21.30 Corendon Alanyaspor-Beşiktaş: Adnan Deniz Kayatepe

21.30 Göztepe-Gençlerbirliği: Batuhan Kolak

24 Ağustos Pazartesi:

21.30 Kocaelispor-Amed Sportif Faaliyetler: Ümit Öztürk

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