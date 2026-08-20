Trendyol Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri açıklandı!
Trendyol Süper Lig'de 2. hafta mücadelelerinde düdük çalacak hakemler belli oldu.
Trendyol Süper Lig'de 2. hafta mücadelelerinde düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligde, 2. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şunlar:
21 Ağustos Cuma:
21.30 Erzurumspor FK-Galatasaray: Çağdaş Altay
22 Ağustos Cumartesi:
19.00 Çaykur Rizespor-Samsunspor: Ömer Faruk Turtay
19.00 Arca Çorum FK-Kasımpaşa: Fatih Tokail
21.30 Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor: Atilla Karaoğlan
23 Ağustos Pazar:
19.00 Trabzonspor-İstanbul Başakşehir: Ali Şansalan
19.00 Eyüpspor-Gaziantep FK: Reşat Onur Coşkunses
21.30 Corendon Alanyaspor-Beşiktaş: Adnan Deniz Kayatepe
21.30 Göztepe-Gençlerbirliği: Batuhan Kolak
24 Ağustos Pazartesi:
21.30 Kocaelispor-Amed Sportif Faaliyetler: Ümit Öztürk