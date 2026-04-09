Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park - Galatasaray Chobani Stadı - Fenerbahçe Papara Park - Trabzonspor Tüpraş Stadyumu - Beşiktaş Alanya Oba Stadyumu - Corendon Alanyaspor Corendon Airlines Park Antalya Stadı - Hesap.com Antalyaspor Başakşehir Fatih Terim Stadyumu - RAMS Başakşehir Eryaman Stadı - Natura Dünyası Gençlerbirliği Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu - Gaziantep FK ISONEM Park Gürsel Aksel Stadı - Göztepe Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu - Kasımpaşa RHG EnerTürk Enerji Stadı - Zecorner Kayserispor MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu - TÜMOSAN Konyaspor Atatürk Olimpiyat Stadı - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük Çaykur Didi Stadyumu - Çaykur Rizespor Yeni 19 Mayıs Stadyumu - Samsunspor Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu - Kocaelispor