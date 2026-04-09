Trendyol Süper Lig'de 27. hafta erteleme maçında Çaykur Rizespor ile Samsunspor kozlarını paylaşıyor. Her iki ekip de sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Çekişmeli müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat, Mocsi, Sagnan, Hojer, Taylan, Laçi, Olawoyin, Augusto, Mihaila, Ali Sowe.

Samsunspor: Okan, Mendes, Borevkovic, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Ntcham, Holse, Coulibaly, Elayis, Ndiaye.

ÇAYKUR RİZESPOR-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 27. hafta erteleme karşılaşması kapsamındaki Çaykur Rizespor-Samsunspor maçı, 9 Nisan Perşembe günü oynanıyor. Mücadele, saat 20.00'de, Atilla Karaoğlan'ın düdüğüyle start aldı.

ÇAYKUR RİZESPOR-SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Çaykur Didi Stadyumu'ndaki mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.