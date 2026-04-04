Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor maç bilgisi: Saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de puan durumunda sadece 2 puan farkla ayrılan Gaziantep FK ve Corendon Alanyaspor, kritik bir mücadeleye hazırlanıyor. 9. sıradaki Gaziantep FK, sahasında 10. sıradaki Alanyaspor'u konuk edecek. Ev sahibi ekip, milli aradan önceki Fenerbahçe yenilgisinin acısını taraftarı önünde çıkarmak isterken, konuk takım Kocaelispor'a attığı 5 golle yakaladığı çıkışı sürdürmeyi hedefliyor. İlk 10'daki konumlarını sağlamlaştırmak isteyen her iki takım için de kazanmanın büyük önemi var. Gaziantep'te oynanacak bu zorlu mücadelenin galibi, rakibini geride bırakarak üst sıralara tırmanma şansı yakalayacak. Maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri haberimizde.