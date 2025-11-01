Trendyol Süper Lig'de 11. hafta heyecanı dev bir mücadeleyle devam etti. Ligde lider konumda bulunan Galatasaray, en yakın takipçilerinden Trabzonspor'u RAMS Park'ta konuk etti. Zirve yarışının seyrini yakından etkileyecek bu dev karşılaşma golsüz berabere sonuçlandı. Bu skorun ardından puan durumu oldukça dikkat çekiyor.
İŞTE SÜPER LİG'DE GÜNCEL PUAN DURUMU:
1) Galatasaray – 29 puan
2) Trabzonspor – 24 puan
3) Fenerbahçe – 22 puan
4) Göztepe – 19 puan
5) Beşiktaş – 17 puan
6) Samsunspor – 17 puan
7) Gaziantep FK – 17 puan
8) TÜMOSAN Konyaspor – 14 puan
9) RAMS Başakşehir – 13 puan
10) Corendon Alanyaspor – 13 puan
11) Kocaelispor – 11 puan
12) Çaykur Rizespor – 10 puan
13) Kasımpaşa – 10 puan
14) Hesap.com Antalyaspor – 10 puan
15) Gençlerbirliği – 8 puan
16) İkas Eyüpspor – 8 puan
17) Kayserispor – 6 puan
18) Karagümrük – 4 puan