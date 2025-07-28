Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, İsveçli genç futbolcu Richie Omorowa'yı renklerine bağladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, 21 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Samsunspor, yeni transferin gelişimini sürdürmesi adına Omorowa'nın 2025-26 sezonunun ilk yarısını İsveç'in Degerfors takımında kiralık olarak geçireceğini belirtti. Kırmızı-beyazlı kulüp, sosyal medya hesaplarından "Hoş geldin Richie" mesajıyla transferi kamuoyuna duyurdu.
Kulübümüz, İsveçli futbolcu Richie Omorowa ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. ✍️Oyuncumuz, 2025-26 sezonunun ilk yarısını Degerfors'ta kiralık olarak geçirecek.Hoş geldin Richie. 🤝#Samsunspor #RichieOmorowa pic.twitter.com/nDLn6pV1FD— Samsunspor 🇹🇷 (@Samsunspor) July 28, 2025