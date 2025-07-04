Trendyol Süper Lig'de 2025-26 sezonu fikstür çekildi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Trendyol Süper Lig'de 2025-26 sezonunun fikstür çekimi yapıldı. 18 takımın yer alacağı Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve diğer kulüplerin yarışına sahne olacak yeni sezonun maç takvimi ve derbi tarihleri netleşti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından organize edilen fikstür çekimi, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 04.07.2025- 15:00 Güncelleme Tarihi: 04.07.2025- 16:12