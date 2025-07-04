Trendyol Süper Lig'de 2025-26 sezonu fikstür çekildi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...
Trendyol Süper Lig'de 2025-26 sezonunun fikstür çekimi yapıldı. 18 takımın yer alacağı Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve diğer kulüplerin yarışına sahne olacak yeni sezonun maç takvimi ve derbi tarihleri netleşti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından organize edilen fikstür çekimi, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.
Trendyol Süper Lig fikstür çekimi, Riva'da gerçekleştirildi. Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılan kura çekimi saat 15.00'te yapıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan takvime göre; Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonu 8, 9, 10 ve 11 Ağustos 2025 tarihlerinde oynanacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak.
Sezonun ilk yarısı, 19-20-21-22 Aralık 2025 tarihlerinde oynanacak olan 17. hafta maçlarının ardından tamamlanacak. İkinci yarı ise 3-4-5-6 Ocak 2026'da başlayacak. Lig, 17 Mayıs 2026 tarihinde sona erecek.
Türkiye Futbol Federasonu Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, 2025-26 Trendyol Süper Lig fikstür çekimi öncesinde açıklamalarda bulundu.
Otyakmaz, ligin başlama süreci ile ilgili "1959'da başlayan ve her geçen yıl heyecanı katlanarak artarak ilerleyen Trendyol Süper Lig'de bu sezon 68. sezonu yaşayacağız.
Geride kalan 67 sezonda futbolumuz gelişti. Kulüplerimizin ortaya koyduğu performans, taraftarlarımızın coşkusuyla birleşerek Türk futboluna değer kattı. Önümüzdeki sezon, futbol ruhuyla birlikte fair-play ile geçecektir. 68. sezon bu yıl 8 Ağustos'ta başlayacak. Bu sezon ligimiz 18 takımla oynanacak. Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.
Trendyol Süper Lig 1. Hafta maçları:
Karagümrük - Başakşehir Eyüpspor - Konyaspor Rizespor - Göztepe Fenerbahçe - Alanyaspor Kayserispor - Beşiktaş Samsunspor - Gençlerbirliği Trabzonspor - Kocaelispor Gaziantep - Galatasaray Antalyaspor - Kasımpaşa
DERBİ HAFTALARI BELLİ OLDU
5. Hafta: Fenerbahçe - Trabzonspor 8. Hafta: Beşiktaş - Galatasaray 11. Hafta: Beşiktaş - Fenerbahçe 11. Hafta: Galatasaray - Trabzonspor 14. Hafta: Fenerbahçe - Galatasaray 16. Hafta: Trabzonspor - Beşiktaş
Beşiktaş'ın Süper Lig'deki ilk yarı fikstürü:
Kayserispor (D) Eyüpspor Konyaspor (D) Alanyaspor (D) Başakşehir Göztepe (D) Kocaelispor Galatasaray (D) Gençlerbirliği Kasımpaşa (D) Fenerbahçe Antalyaspor (D) Samsunspor Fatih Karagümrük (D) Gaziantep FK Trabzonspor (D) Rizespor