Onvo Antalyaspor-Gaziantep FK maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında nefesleri kesecek bir mücadele futbolseverleri bekliyor: Onvo Antalyaspor, Gaziantep FK’yı konuk ediyor. Emre Belözoğlu yönetiminde istikrarlı bir grafik çizen Antalyaspor, geçen hafta yaşadığı puan kaybını unutturmak ve yeniden çıkışa geçmek istiyor. Sahasında taraftar desteğini arkasına alacak olan kırmızı-beyazlılar, üç puanla moral bulmanın peşinde. Diğer tarafta ise zorlu bir süreçten geçen Gaziantep FK var. Selçuk İnan ile yollarını ayıran Güneydoğu temsilcisi, teknik direktör değişikliği sonrası toparlanmak adına Antalya’da kritik bir viraja giriyor. Deplasmanda oynayacak olmalarına rağmen puan ya da puanlar almak isteyen kırmızı-siyahlılar, sahaya tüm gücüyle çıkacak. Peki, Onvo Antalyaspor-Gaziantep FK maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 18.05.2025- 12:35