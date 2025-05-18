Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Çaykur Rizespor evinde Göztepe'yi ağırladı.
Mücadeleyi ev sahibi ekip 6-3 kazandı.
Maçta Çaykur Rizespor'un gollerini 11. dakikada Casper Hojer Nielsen, 32. dakikada Ibrahim Olawoyin, 50. dakikada Ali Sowe, 62. Ve 87. dakikalarda Altin Zeqiri, 85. dakikada David Akintola kaydetti. Göztepe'nin gollerini ise 26. ve 45+2. dakikalarda Romulo Cardoso ve 77. dakikada Koray Günter kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Çaykur Rizespor puanını 43'e yükseltti. Göztepe ise 47 puanda kaldı.