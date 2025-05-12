Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Bellona Kayserispor ile Onvo Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Sezonun bu zorlu döneminde puan kaybına tahammülü olmayan iki takım da sahaya galibiyet hedefiyle çıkacak. Kayserispor, son haftalarda yakaladığı form grafiğiyle dikkat çekiyor. Yeni teknik direktörü Sergej Jakirovic yönetiminde adeta yeniden doğan sarı-kırmızılılar, son 5 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Taraftarı önünde oynayacakları önemli karşılaşmada seriyi sürdürerek tehlikeli bölgeden iyice uzaklaşmak istiyorlar. Antalyaspor da Emre Belözoğlu ile birlikte çıkış yakalayan takımlar arasında. Son 5 haftada 3 kez sahadan galibiyetle ayrılan kırmızı-beyazlılar, deplasmandan 3 puanla dönerek hem moral depolamak hem de puan cetvelinde üst sıralara tırmanmak istiyor. Peki, Bellona Kayserispor-Onvo Antalyaspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bellona Kayserispor-Onvo Antalyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında nefesleri kesecek bir mücadeleye sahne olunacak. Bellona Kayserispor, Onvo Antalyaspor'u ağırlamaya hazırlanıyor. Ligde kalma savaşını yakından ilgilendiren bu karşılaşma, hem puan durumu hem de takımların son form grafikleriyle dikkat çekiyor. Ev sahibi Kayserispor, yeni teknik direktörü Sergej Jakirovic yönetiminde adeta yeniden doğdu. Sarı-kırmızılı ekip, son 5 maçta yenilgi yüzü görmedi ve bu istikrarlı formunu sürdürerek düşme hattıyla olan bağını tamamen koparmak istiyor. 41 puanla 13. sırada yer alan Kayseri temsilcisi, iç saha avantajını kullanarak üç puanın sahibi olmayı hedefliyor. Rakip ise teknik direktör Emre Belözoğlu ile ritmini bulan Onvo Antalyaspor. Kırmızı-beyazlılar son 5 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve sadece 1 mağlubiyet alarak çıkışa geçti. 43 puanla 11. sırada bulunan Akdeniz ekibi, Kayseri deplasmanında hata yapmadan sahadan galip ayrılmanın planlarını yapıyor. Peki, Bellona Kayserispor-Onvo Antalyaspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BELLONA KAYSERİSPOR-ONVO ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında oynanacak Bellona Kayserispor-Onvo Antalyaspor maçı 12 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

BELLONA KAYSERİSPOR-ONVO ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak Bellona Kayserispor-Onvo Antalyaspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

KAYSERİSPOR-ANTALYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Bellona Kayserispor: Bilal, Gökhan Sazdağı, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Kartal, Karimi, Mehdi Bourabia, Carlos Mane, Cardoso, Nazon

Onvo Antalyaspor: Abdullah, Bünyamin, Thalisson, Veysel, Abdurrahim, Kaluzinski, Erdal, Safuri, van de Streek, Samudio, Larsson

İKİ TAKIM ARASINDA 63. RANDEVU

Tarihleri boyunca 62 defa karşı karşıya gelen Kayserispor ile Antalyaspor, Süper Lig'in 35. haftasında 63. kez rakip olacak. Daha önce oynanan 19 karşılaşmayı sarı-kırmızılılar kazanırken, 23 mücadeleyi de kırmızı-beyazlılar üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 20 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Bellona Kayserispor-Onvo Antalyaspor maçının hakemi Arda Kardeşler oldu. Kardeşler'in yardımcılıklarını Murat Şener ve Suat Güz yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Ömer Tolga Güldibi üstlenecek.