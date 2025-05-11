Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Göztepe ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geliyor. Küme düşmesi kesinleşen rakibi karşısında 3 puan almanın hesaplarını yapan İzmir temsilcisi, taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. Başakşehir ve Eyüpspor'un kaybettiği haftada puanını 49'a çıkartmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, ligi ilk 5 içerisinde tamamlamayı amaçlıyor. Abdullah Buğra Taşkınsoy'un düdük çalacağı kritik karşılaşmada hangi takımın kazanacağı heyecanla bekleniyor.
GÖZTEPE-ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında oynanan Göztepe-Atakaş Hatayspor maçı 11 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başladı.
GÖZTEPE-ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan Göztepe-Atakaş Hatayspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
MAÇIN 11'LERİ
Göztepe: Arda, Bokele, Furkan, Nielsen, Koray, Dennis, Ogün, Ahmed, Kubilay, Tijanic, Romulo
Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kamil Ahmet, Kilama, Calvo, Massanga, Recep Burak, Cemali, Görkem, Kerim, Boutobba, Strandberg