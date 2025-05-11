Göztepe - Atakaş Hatayspor CANLI (Göztepe - Atakaş Hatayspor maçı canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Göztepe, ligde kalma umudunu yitiren Atakaş Hatayspor’u konuk ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde oynadığı bu mücadelede hata yapmadan 3 puanı hanesine yazdırmanın peşinde. Sezon boyunca istikrarlı bir performans sergileyen ve son haftalarda yaşadığı puan kayıplarına rağmen moralini bozmayan Göztepe, ilk 5 hedefinden kopmamak için bu maçı hayati önemde görüyor. Son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan İzmir temsilcisi, Eyüpspor ve Başakşehir'in puan kaybı yaşadığı haftada fırsatı değerlendirmek istiyor. Göztepe - Atakaş Hatayspor karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 11.05.2025- 18:55