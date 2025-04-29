Süper Lig'de 35. hafta programı belli oldu!

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'de 35. haftanın programı belli oldu. İşte detaylar...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 35. haftanın programını duyurdu. TFF'nin sitesinden yapılan açıklamaya göre,

Trabzonspor Galatasaray mücadelesi 10 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak.

Süper Lig'in 35. haftanın programı şu şekilde:

9 Mayıs Cuma

20.00 Rams Başakşehir - Fenerbahçe

20.00 Gaziantep FK - Corendon Alanyaspor

10 Mayıs Cumartesi

16.00 Konyaspor - Çaykur Rizespor

16.00 Eyüpspor - Kasımpaşa

19.00 Trabzonspor - Galatasaray

11 Mayıs Pazar

16.00 Sivasspor - Bodrum FK

19.00 Göztepe - Atakaş Hatayspor

19.00 Beşiktaş - Adana Demirspor

12 Mayıs Pazartesi

20.00 Kayserispor - Antalyaspor