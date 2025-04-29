Süper Lig'de 35. hafta programı belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 35. haftanın programını duyurdu. TFF'nin sitesinden yapılan açıklamaya göre,
Trabzonspor Galatasaray mücadelesi 10 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak.
Süper Lig'in 35. haftanın programı şu şekilde:
9 Mayıs Cuma
20.00 Rams Başakşehir - Fenerbahçe
20.00 Gaziantep FK - Corendon Alanyaspor
10 Mayıs Cumartesi
16.00 Konyaspor - Çaykur Rizespor
16.00 Eyüpspor - Kasımpaşa
19.00 Trabzonspor - Galatasaray
11 Mayıs Pazar
16.00 Sivasspor - Bodrum FK
19.00 Göztepe - Atakaş Hatayspor
19.00 Beşiktaş - Adana Demirspor
12 Mayıs Pazartesi
20.00 Kayserispor - Antalyaspor