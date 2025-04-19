Trendyol Süper Lig'de 32. hafta maçında Kasımpaşa sahasında Sivasspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Kasımpaşa - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kasımpaşa - Sivasspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 32. hafta müsabakasında Kasımpaşa ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kasımpaşa - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KASIMPAŞA - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kasımpaşa - Sivasspor maçı 19 Nisan Cumartesi günü saat 13.30'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

KASIMPAŞA - SİVASSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Kasımpaşa: Gianniotis; Ozcan, Opoku, Piatkowski; Espinoza, Barak, Kara, Ouanes, Rodrigues; Costa, Fall

Sivasspor: Vural; Ciftci, Camara, Sundberg, Okumus; Moutoussamy, Poungouras, Cigerci; Rodrigues, Manaj, Koita

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