Atakaş Hatayspor, 2020/21 sezonunda kulübün formasını giyen ve Süper Lig’de gol krallığı yaşayan eski futbolcusu Aaron Boupendza'nın hayatını kaybettiğini duyurdu. Acı haberi derin bir üzüntüyle öğrenen Hatayspor, Boupendza için taziye mesajı yayımladı.

Atakaş Hatayspor, 2020/21 sezonunda kulübün formasını giyen ve Süper Lig'de gol krallığı yaşayan eski futbolcusu Aaron Boupendza'nın hayatını kaybettiğini duyurdu. Acı haberi derin bir üzüntüyle öğrenen Hatayspor, Boupendza için taziye mesajı yayımladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2020/21 sezonunda Hatayspor'umuzun formasını giyen ve gol krallığı yaşayan Aaron Boupendza'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Başta ailesi ve sevenlerine, Zhejiang FC takımına ve camiamıza başsağlığı ve sabır diliyoruz. Huzur içinde uyu kral."