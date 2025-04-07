Göztepe-Gaziantep FK maçı hangi kanalda yayınlanacak? Saat kaçta ve ne zaman?

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Göztepe, Gaziantep FK’yı ağırlıyor. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş'ı 3-1'lik skorla eleyerek tüm dikkatleri üzerine çeken İzmir temsilcisi, bu kez gözünü lige çevirdi. Kupada fırtına gibi esen sarı-kırmızılılar, ligdeki kötü gidişata ise artık dur demek istiyor. Stanimir Stoilov yönetimindeki Göztepe, son 8 maçta galibiyet yüzü göremedi ve bu süreçte 8. sıraya kadar geriledi. Rakip cephesi ise sezonun flaş ekiplerinden biri. Selçuk İnan önderliğindeki Gaziantep FK, istikrarlı performansıyla dikkat çekiyor. Son 5 maçta 3 kez sahadan galip ayrılan kırmızı-siyahlılar, zorlu İzmir deplasmanında puan ya da puanlar alarak yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor. Peki, Göztepe-Gaziantep FK maçı hangi kanalda yayınlanacak? Saat kaçta ve ne zaman?

Göztepe-Gaziantep FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında gözler İzmir'de olacak. Kupada dev bir başarıya imza atan Göztepe, ligdeki kötü gidişata son vermek için sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Beşiktaş'ı 3-1 gibi net bir skorla mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselen sarı-kırmızılılar, bu galibiyetin moralini lige taşımak istiyor. Teknik direktör Stanimir Stoilov önderliğinde Süper Lig'de 8 haftadır galibiyete hasret kalan İzmir temsilcisi, taraftar desteğini arkasına alarak kötü seriye nokta koymanın peşinde. Bu sezon 27 karşılaşmaya çıkan Göztepe, 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 mağlubiyetle averaj farkıyla 8. sırada yer alıyor. Konuk ekip Gaziantep FK ise son haftalarda sergilediği etkili futbolla dikkat çekiyor. Selçuk İnan yönetiminde istikrar yakalayan kırmızı-siyahlılar, ligdeki çıkışını zorlu Göztepe deplasmanında da sürdürmeyi planlıyor. Topladığı 38 puanla rakibinin hemen bir basamak gerisinde bulunan Gaziantep temsilcisi, bu karşılaşmayı doğrudan bir sıralama fırsatı olarak görüyor. Peki, Göztepe-Gaziantep FK maçı hangi kanalda yayınlanacak? Saat kaçta ve ne zaman?

GÖZTEPE-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak Göztepe-Gaziantep FK maçı 7 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

GÖZTEPE-GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak Göztepe-Gaziantep FK maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GÖZTEPE-GAZİANTEP FK MUHTEMEL 11'LER

Göztepe: Arda, Koray, Bokele, Heliton, Dennis, Doğan, Nielsen, İsmail, Tijanic, Juan, Romulo

Gaziantep FK: Burak, Sorescu, Bruno Viana, Arda, Husic, Ndiaye, Daubin, Maxim, Kozlowski, Lungoyi, Okereke

ROMULO İSTATİSTİKLERİ İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Beşiktaş filelerini 2 defa havalandıran ve takımının yarı finale yükselmesini sağlayan Romulo, dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Bu sezon 21 Süper Lig maçına çıkan ve 11 defa fileleri havalandırmayı başaran 23 yaşındaki genç futbolcu 7 golün de pasını verdi. İşte Romulo'nun istatistikleri:

İKİ TAKIM ARASINDA ARASINDA 18. RANDEVU

Tarihleri boyunca 17 defa karşı karşıya gelen Göztepe ile Gaziantep FK, Süper Lig'in 30. haftasında 18. kez rakip olacak. Daha önce oynanan karşılaşmaların 5'ini İzmir temsilcisi kazanırken, 5 mücadeleyi de Gaziantep ekibi üstün tamamlamasını bildi. İki takım arasında oynanan 7 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

MAÇIN HAKEMLERİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Göztepe-Gaziantep FK maçının hakemi Adnan Deniz Kayatepe oldu. Kayatepe'nin yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Oguzhan Aksu üstlenecek.

Karşılaşmanın VAR koltuğunda Antonio Nobre oturacak. AVAR'da ise Ogün Kamancı görev alacak.