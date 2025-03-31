Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 29. hafta müsabakasında İkas Eyüpspor ile RAMS Başakşehir kozlarını paylaşıyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
İkas Eyüpspor: Berke, Ruben Vezo, Claro, Robin Yalçın, Umut, Melih, Halil, Emre, Yalçın, Ampem, Thiam
RAMS Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Ba, Duarte, Operi, Berat, Yusuf, Umut, Crespo, Brnic, Piatek
İkas Eyüpspor-Rams Başakşehir FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
İkas Eyüpspor - RAMS Başakşehir maçı 31 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.