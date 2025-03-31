Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 29. hafta maçında İkas Eyüpspor ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geliyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 29. hafta müsabakasında İkas Eyüpspor ile RAMS Başakşehir kozlarını paylaşıyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

İkas Eyüpspor: Berke, Ruben Vezo, Claro, Robin Yalçın, Umut, Melih, Halil, Emre, Yalçın, Ampem, Thiam

RAMS Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Ba, Duarte, Operi, Berat, Yusuf, Umut, Crespo, Brnic, Piatek

İkas Eyüpspor-Rams Başakşehir FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İkas Eyüpspor - RAMS Başakşehir maçı 31 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.