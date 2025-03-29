Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Net Global Sivasspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geliyor. Müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Net Global Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Radakovic, Tolga, Uğur, Samuel, Charisis, Efkan, Rodrigues, Bekir Turaç, Rey Manaj.
Adana Demirspor: Vedat, Burhan, Tolga, Arda, Bünyamin, Maestro, İzzet, Tayfun, Ozan, Ali Yavuz, Salih.
NET GLOBAL SİVASSPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki Net Global Sivasspor-Adana Demirspor maçı 29 Mart Cumartesi günü saat 13.30'da başladı.
NET GLOBAL SİVASSPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
BG Grup 4 Eylül Stadyumu'ndaki Net Global Sivasspor-Adana Demirspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Net Global Sivasspor-Adana Demirspor maçının hakemi Ozan Ergün oldu. Ergün'ün yardımcılıklarını Murat Şener ve Seyfettin Ünal yapıyor. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise İlker Yasin Avcı üstlendi.
ASpor CANLI YAYIN