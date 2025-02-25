Trendyol Süper Lig'de 28. hafta programı açıklandı.
İşte 28. haftanın programı:
14 MART CUMA
20.30: Galatasaray-Onvo Antalyaspor (RAMS PARK)
15 MART CUMARTESİ
13.30: Gaziantep FK-Bellona Kayserispor (Gaizantep Stadyumu)
16.00: Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu)
20.30: TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş (Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu)
20.30: RAMS Başakşehir-Trabzonspor (Başakşehir Fatih Terim Stadyumu)
16 MART PAZAR
13.30: Çaykur Rizespor-Sipay Bodrum FK (Çaykur Didi Stadumu)
16.00: Atakaş Hatayspor-Net Global Sivasspor (Mersin Stadyumu)
16.00: Göztepe-İkas Eyüpspor (Gürsel Aksel Stadyumu)
20.30: Fenerbahçe-Reeder Samsunspor (Ülker Stadyumu)