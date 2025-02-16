Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0 yenen Reeder Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis, aldıkları galibiyetten ötürü mutlu olduğunu söyledi.

Reis, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Konyaspor deplasmanın zorluğunu bildiklerini dile getirdi.

Karşılaşmanın çetin mücadelelere sahne olduğuna işaret eden Reis, şöyle konuştu:

"Almış olduğumuz galibiyetten ötürü çok gururlu ve mutlu olduğumu belirtmem gerekiyor. Çünkü çok iyi savaştık. Birinci yarıda önde basmış olduğumuz bir pozisyonda kazandığımız topla birlikte Bola'nın attığı bir gol, Bola da ben de şaşırdım. Ona da bana da sürpriz oldu. İlk yarıda çok net iki pozisyonumuz vardı. Onları değerlendirmiş olsaydık ikinci yarı biraz daha rahat ve kolay geçecekti. Ancak o şansı değerlendiremedik. Takım elinden gelenin en iyisini gösterdi ve çok güzel mücadele etti. Hanemize artı 3 puan daha ekledik. Evimize yüzümüzde bir gülücükle dönüyoruz."

Reis, takımdaki atmosferi koruyup, yollarına devam etmek istediklerini sözlerine ekledi.