Gaziantep FK-Net Global Sivasspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında, Gaziantep FK ile Net Global Sivasspor, kümede kalma yolunda kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen iki ekip de sahaya mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak. Gaziantep FK, iç saha avantajını kullanarak galibiyet hasretine son vermeyi hedeflerken, Sivasspor ise kötü gidişatı sonlandırarak moral bulmak istiyor. Selçuk İnan yönetimindeki Gaziantep FK, son 3 maçını da kazanamayarak düşme hattına yaklaşmanın stresini yaşıyor. 26 puanla 13. sırada bulunan kırmızı-siyahlılar, evinde kazanarak rahat bir nefes almak istiyor. Takım, iç sahada oynadığı maçlarda etkili bir performans sergilese de son haftalarda istediği sonuçları alamadı. Taraftar desteğini arkasına alarak 3 puan hasretine son vermek isteyen Gaziantep FK, Sivasspor karşısında kritik bir sınav verecek. Son 2 maçını kaybeden Sivasspor, Ömer Erdoğan yönetiminde toparlanmak istiyor. 23 puanla 15. sırada yer alan Yiğidolar, küme düşme hattından uzaklaşmak adına Gaziantep deplasmanından galibiyetle dönmeyi amaçlıyor. Son haftalarda savunmada yaşanan hatalar nedeniyle sıkıntı çeken kırmızı-beyazlılar, bu karşılaşmada daha dengeli bir oyun sergileyerek 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Peki, Gaziantep FK-Net Global Sivasspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

Gaziantep FK-Net Global Sivasspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında, küme düşme hattını yakından ilgilendiren bir mücadeleye sahne olacak. Gaziantep FK sahasında Net Global Sivasspor'u ağırlayacak. Alt sıralardan uzaklaşmak isteyen iki ekip için de büyük önem taşıyan karşılaşmada, takımlar sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Son haftalarda istikrarsız bir grafik çizen Gaziantep FK, Selçuk İnan yönetiminde toparlanmak istiyor. Son 3 maçında sadece 1 puan toplayan kırmızı-siyahlılar, düşme hattına yaklaşmanın tedirginliğini yaşıyor. 13. sırada yer alan Gaziantep temsilcisi, taraftarının da desteğiyle kötü gidişata son vermeyi ve yeniden çıkışa geçmeyi amaçlıyor. Deplasman ekibi Sivasspor, Rey Manaj önderliğinde güçlü rakibi karşısında 3 puan arayacak. Ömer Erdoğan yönetiminde son iki maçını da kaybeden Yiğidolar, küme düşme hattının hemen üzerinde, 23 puanla 15. sırada bulunuyor. Kritik mücadeleden galibiyetle ayrılarak nefes almak isteyen kırmızı-beyazlılar, güçlü rakibine karşı hata yapmadan sahadan istediği sonucu almayı hedefliyor. Peki, Gaziantep FK-Net Global Sivasspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

GAZİANTEP FK-NET GLOBAL SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak Gaziantep FK-Net Global Sivasspor maçı 15 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak.

GAZİANTEP FK-NET GLOBAL SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

15 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak Gaziantep FK-Net Global Sivasspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GAZİANTEP FK İLE SİVASSPOR ARASINDA 20. RANDEVU

Küme düşme hattından uzaklaşmak için karşı karşıya gelecek olan Gaziantep FK ile Net Global Sivasspor 20. kez rakip olmaya hazırlanıyor. Daha önce oynanılan maçlarda Gaziantep FK 3 galibiyet alırken, Sivasspor da 10 karşılaşmadan üstün ayrılan taraf oldu. İki takım arasında oynanılan 6 mücadele ise beraberlikle tamamlandı.

MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Gaziantep FK-Net Global Sivasspor maçının hakemi Ozan Ergün oldu. Ergün'ün yardımcılıklarını Hüsnü Emre Çelimli ve Hüseyin Aylak yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Davut Dakul Çelik üstlenecek.