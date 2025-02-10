Sipay Bodrum FK - Göztepe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında futbolseverleri heyecan dolu bir karşılaşma bekliyor. Küme düşme hattı ve üst sıraları doğrudan etkileyen bu kritik mücadelede Sipay Bodrum FK, sahasında Göztepe’yi konuk edecek. İki ekip de karşılaşma öncesinde hazırlıklarını tamamlarken, alınacak sonuç ligin gidişatını yakından etkileyecek. Teknik Direktör Volkan Demirel ile yollarını ayıran Bodrum FK, takımın başına deneyimli çalıştırıcı José Morais’i getirdi. Yeni teknik direktörüyle ilk sınavına çıkacak olan Bodrum temsilcisi, ligde kalma adına kritik bir galibiyet arıyor. 16 puanla 17. sırada bulunan ekip, taraftarının desteğiyle sahaya mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak. Son iki maçını kaybeden Göztepe ise zorlu deplasmanda şeytanın bacağını kırmak istiyor. Teknik Direktör Stanimir Stoilov’un öğrencileri, üst sıralardan kopmamak adına bu mücadeleden puan veya puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor. Romulo’nun durumu belirsizliğini koruması ise İzmir ekibini düşündürüyor. Peki, Sipay Bodrum FK - Göztepe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sipay Bodrum FK - Göztepe maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında alt sıralardan kurtulmak isteyen Sipay Bodrum FK ile Avrupa kupalarına katılma hedefiyle yoluna devam eden Göztepe karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesinde iki takım da hazırlıklarını tamamlarken, sahadan galibiyetle ayrılmak isteyen ekipler için büyük bir sınav niteliğinde olacak. Kümede kalma mücadelesi veren Bodrum FK, son haftalardaki kötü gidişin ardından Teknik Direktör Volkan Demirel ile yollarını ayırarak, takımın başına deneyimli çalıştırıcı José Morais'i getirdi. Yeni hocasıyla ilk sınavına çıkacak olan Ege temsilcisi, 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 13 mağlubiyetle 17. sırada bulunuyor. Küme düşme hattından bir an önce çıkmak isteyen Bodrum FK, bu mücadelede taraftar desteğini arkasına alarak 3 puanın sahibi olmayı hedefliyor. Avrupa kupalarına katılma yolunda ilerleyen Göztepe, son iki maçında sahadan puansız ayrıldı. Ligde üst sıralardan kopmamak adına kritik deplasmandan galibiyetle dönmeyi planlayan İzmir ekibinde, Romulo'nun durumu belirsizliğini koruyor. Peki, Sipay Bodrum FK - Göztepe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SİPAY BODRUM FK - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Sipay Bodrum FK - Göztepe maçı 10 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

SİPAY BODRUM FK - GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

10 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'da Grey Beton Bodrum Stadyumu'nda oynanacak Sipay Bodrum FK - Göztepe maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ROMULO KADRODA OLACAK MI?

Bodrum FK maçı öncesi hazırlıklarını tamamlayan Göztepe'de Romulo'nun son durumu merak ediliyor. Tedavisine devam edilen Brezilyalı futbolcunun kritik karşılaşmada forma giymesine zor gözüyle bakılıyor. 9 golle takımının en golcü ismi olan Romulo yerine David Tijanic'in forma giymesi bekleniyor.

JOSE MORAIS İLE ÇIKIŞ ARANIYOR

Teknik Direktör Volkan Demirel ile yollarını ayıran Bodrum FK, göreve Portekizli Teknik Direktör Jose Morais'i getirdiğini açıkladı. Deneyimli çalıştırıcı ile ilk maçına çıkmaya hazırlanan Ege temsilcisi, Göztepe karşısında 3 puanın sahibi olmayı amaçlıyor.

BODRUM FK İLE GÖZTEPE ARASINDA 7. RANDEVU

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında karşı karşıya gelecek Sipay Bodrum FK ile Göztede 7. kez rakip olmaya hazırlanıyor. Daha önce oynanılan karşılaşmalardan 3'ünü Bodrum temsilcisi kazanırken, 1 mücadeleyi de İzmir ekibi üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Sipay Bodrum FK - Göztepe maçının hakemi Yasin Kol oldu. Kol'un yardımcılıklarını Mehmet Kapluhan ve Seyfettin Ünal yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Yusuf Ziya Gündüz üstlenecek.