Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında alt sıralardan kurtulmak isteyen Sipay Bodrum FK ile Avrupa kupalarına katılma hedefiyle yoluna devam eden Göztepe karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Sipay Bodrum FK: Sousa, Celutska, Ajeti, Ali, Cenk, Taylan, Okita, Bardhi, Fredy, Seferi, Puscas
Göztepe: Lis, Nielsen, Heliton, Bokele, Ogün, Miroshi, Dennis, Djalma, Victor Hugo, Ahmed, Matsuki
SİPAY BODRUM FK - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasındaki Sipay Bodrum FK - Göztepe maçı 10 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de başladı.
SİPAY BODRUM FK - GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?
Grey Beton Bodrum Stadyumu'nda oynanan Sipay Bodrum FK - Göztepe maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.