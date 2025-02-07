TRENDYOL SÜPER LİG | Reeder Samsunspor - Atakaş Hatayspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Avrupa kupalarına katılma hedefiyle yoluna devam eden Reeder Samsunspor, kümede kalma mücadelesi veren Atakaş Hatayspor’u konuk edecek. İki takım için de büyük önem taşıyan karşılaşmada, sahadan galibiyetle ayrılan taraf önemli bir avantajın sahibi olacak. Son lig maçında RAMS Başakşehir’e 4-0 mağlup olan Samsunspor, bu kez taraftarı önünde hata yapmadan galibiyete ulaşmayı hedefliyor. 40 puanla 3. sırada yer alan Karadeniz ekibi, zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek ve Avrupa kupalarına katılma yolunda önemli bir adım atmak istiyor. Teknik direktör Thomas Reis’in öğrencileri, kritik karşılaşmada üç puanı alarak moral bulmayı amaçlıyor. Murat Şahin yönetiminde yeni bir çıkış arayan Atakaş Hatayspor, son 6 maçta yalnızca 1 puan toplayarak küme düşme hattında kaldı. 10 puanla 18. sırada bulunan Hatay ekibi, Samsunspor deplasmanında kötü gidişe dur diyerek sezonun geri kalanına umutla bakmak istiyor. Peki, Reeder Samsunspor - Atakaş Hatayspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

Reeder Samsunspor - Atakaş Hatayspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Reeder Samsunspor sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk ediyor. Transfer yasağına rağmen sezona etkili bir başlangıç yapan ve üst sıralarda yer alan Karadeniz ekibi, kümede kalma savaşı veren rakibi karşısında hata yapmadan üç puanı hanesine yazdırmak istiyor. Ligde istikrarlı bir performans sergileyen Samsunspor, 40 puanla 3. sırada bulunuyor. Geçtiğimiz hafta Başakşehir deplasmanında aldığı 4-0'lık mağlubiyet alan Thomas Reis'in öğrencileri, taraftarı önünde kazanarak Avrupa kupalarına katılma hedefini sürdürmeyi amaçlıyor. Murat Şahin yönetiminde zor günler geçiren Atakaş Hatayspor, 10 puanla ligin 18. sırasında yer alıyor. Son 6 maçta sadece 1 puan alabilen Akdeniz temsilcisi, Samsunspor deplasmanında sürpriz bir sonuç alarak ligde kalma umutlarını sürdürmek istiyor. Peki, Reeder Samsunspor - Atakaş Hatayspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

SAMSUNSPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Samsunspor - Hatayspor maçı 7 Şubat günü saat 20.00'de başlayacak.

SAMSUNSPOR - HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

7 Şubat Cuma günü saat 20.00'de Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak Samsunspor - Hatayspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SAMSUNSPOR İLE HATAYSPOR ARASINDA 6. RANDEVU

Avrupa kupalarına gitmek ve kümede kalma isteyen Samsunspor ile Hatayspor 6. kez rakip olmaya hazırlanıyor. Daha önce oynanılan karşılaşmalardan 3'ünü Karadeniz ekibi kazanırken, 2 mücadeleden ise Hatayspor üstün ayrıldı.

MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Reeder Samsunspor - Atakaş Hatayspor maçının hakemi Alper Akarsu oldu. Akarsu'nun yardımcılıklarını Cem Özbay ve Gökhan Barcın yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Melih Aldemir üstlenecek.

ERCE KARDEŞLER AMED SK'DA

Samsunspor maçı öncesi hazırlıklarını tamamlayan Hatayspor'da beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Uzun süredir bordo-beyazlıların formasını giyen Erce Kardeşler, Amed SK'ya transfer oldu. Karadeniz deplasmanında, deneyimli kaleci yerine Visar Bekaj'ın forma giyeceği tahmin ediliyor.