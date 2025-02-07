Reeder Samsunspor - Atakaş Hatayspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Reeder Samsunspor sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk ediyor. Transfer yasağına rağmen sezona etkili bir başlangıç yapan ve üst sıralarda yer alan Karadeniz ekibi, kümede kalma savaşı veren rakibi karşısında hata yapmadan üç puanı hanesine yazdırmak istiyor. Ligde istikrarlı bir performans sergileyen Samsunspor, 40 puanla 3. sırada bulunuyor. Geçtiğimiz hafta Başakşehir deplasmanında aldığı 4-0'lık mağlubiyet alan Thomas Reis'in öğrencileri, taraftarı önünde kazanarak Avrupa kupalarına katılma hedefini sürdürmeyi amaçlıyor. Murat Şahin yönetiminde zor günler geçiren Atakaş Hatayspor, 10 puanla ligin 18. sırasında yer alıyor. Son 6 maçta sadece 1 puan alabilen Akdeniz temsilcisi, Samsunspor deplasmanında sürpriz bir sonuç alarak ligde kalma umutlarını sürdürmek istiyor. Peki, Reeder Samsunspor - Atakaş Hatayspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...
SAMSUNSPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Samsunspor - Hatayspor maçı 7 Şubat günü saat 20.00'de başlayacak.
SAMSUNSPOR - HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
7 Şubat Cuma günü saat 20.00'de Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak Samsunspor - Hatayspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
SAMSUNSPOR İLE HATAYSPOR ARASINDA 6. RANDEVU
Avrupa kupalarına gitmek ve kümede kalma isteyen Samsunspor ile Hatayspor 6. kez rakip olmaya hazırlanıyor. Daha önce oynanılan karşılaşmalardan 3'ünü Karadeniz ekibi kazanırken, 2 mücadeleden ise Hatayspor üstün ayrıldı.
MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Reeder Samsunspor - Atakaş Hatayspor maçının hakemi Alper Akarsu oldu. Akarsu'nun yardımcılıklarını Cem Özbay ve Gökhan Barcın yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Melih Aldemir üstlenecek.
ERCE KARDEŞLER AMED SK'DA
Samsunspor maçı öncesi hazırlıklarını tamamlayan Hatayspor'da beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Uzun süredir bordo-beyazlıların formasını giyen Erce Kardeşler, Amed SK'ya transfer oldu. Karadeniz deplasmanında, deneyimli kaleci yerine Visar Bekaj'ın forma giyeceği tahmin ediliyor.