Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Göztepe sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk edecek. Üst sıralarda yer almak için kritik bir mücadeleye çıkacak her iki takım da hata yapmak istemiyor. Sahadan 3 puan ile ayrılmayı hedefleyen takımlar kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamladı. Son 5 haftada 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Göztepe 34 puanla 5. sırada yer alıyor. Geçtiğimiz hafta alınan mağlubiyetin ardından çıkış arayan ev sahibi takım, Stanimir Stoilov önderliğinde taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. Sami Uğurlu yönetiminde çıkış arayan Alanyaspor ise 25 puanla 11. sırada yer alıyor. Geçtiğimiz hafta kazanan deplasman takımı, üst üste ikinci galibiyetini almayı amaçlıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Göztepe - Corendon Alanyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

Göztepe - Corendon Alanyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Göztepe sahasında Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak. Avrupa kupalarında yer almak isteyen ev sahibi takım ile üst sıralara oynayan deplasman takımı da kritik karşılaşmada hata yapmak istemiyor. Son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Göztepe, Stanimir Stoilov yönetiminde 3 puan için sahaya çıkacak. Bu hafta zorlu rakibi karşısında etkili bir oyun ortaya koymak isteyen ev sahibi takım, puanını 37'ye çıkartmayı hedefliyor. 25 puanla 11. sırada yer alan Alanyaspor ise Sami Uğurlu ile üst sıralarda yer almak için mücadele ediyor.

Arda Kardeşler'in düdük çalacağı mücadele futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, Göztepe - Corendon Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GÖZTEPE - CORENDON ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak Göztepe - Corendon Alanyaspor maçı 2 Şubat Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

GÖZTEPE - CORENDON ALANYASPOR&NBSP;MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak Göztepe - Corendon Alanyaspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.