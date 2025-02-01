Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Atakaş Hatayspor sahasında Onvo Antalyaspor'u ağırlıyor. Müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Atakaş Hatayspor: Bekaj, Rivas, Cengiz, Burak, Cemali, Abdulkadir, Massanga, Rui Pedro, Joelson, Bilal, Aboubakar.
Onvo Antalyaspor: Piric, Bünyamin, Veysel, Bahadır, Güray, Erdal, Kaluzinski, Townsend, Van de Streek, Larsson, Samudio.
ATAKAŞ HATAYSPOR - ONVO ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasındaki Atakaş Hatayspor - Onvo Antalyaspor maçı 1 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da başladı.
ATAKAŞ HATAYSPOR - ONVO ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Mersin Stadyumu'ndaki Atakaş Hatayspor - Onvo Antalyaspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.