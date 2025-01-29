PFDK sevkleri açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig kulüpleri ve yöneticileri ile ilgili sevk kararlarını açıkladı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 29.01.2025- 13:32 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025- 13:52