Reeder Samsunspor - Gaziantep FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Reeder Samsunspor sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Avrupa kupalarında yer almak için kritik bir mücadeleye çıkacak olan ev sahibi takım hata yapmak istemiyor. İki takımda sahadan 3 puan ile ayrılmayı hedefliyor. Son 5 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Karadeniz temsilcisi 37 puanla 3. sırada yer alıyor. Beşiktaş ile berabere kalan ve çıkış arayan Samsunspor, taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. Selçuk İnan ile Süper Lig'de etkili bir performans ortaya koymaya başlayan Gaizantep FK 26 puanla 8. sırada yer alıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Reeder Samsunspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 24.01.2025- 13:10 Güncelleme Tarihi: 24.01.2025- 13:10