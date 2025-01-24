Reeder Samsunspor - Gaziantep FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Reeder Samsunspor sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Ligi ilk 4 içerisinde tamamlamak isteyen ev sahibi takım, kritik maçta hata yapmak istemiyor. Son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Karadeniz temsilcisi, Thomas Reis yönetiminde 3 puan için sahaya çıkacak. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş deplasmanında berabere kalan Samsunspor, güçlü rakibi karşısında çıkış arıyor. Gaziantep FK ise, puanını 29'a çıkartmayı hedefliyor. 26 puanla 8. sırada yer alan deplasman takımı, Selçuk İnan yönetiminde üst sıralarda yer almak için mücadele ediyor. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Reeder Samsunspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
REEDER SAMSUNSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak Reeder Samsunspor - Gaziantep FK maçı 24 Ocak Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.
REEDER SAMSUNSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak Reeder Samsunspor - Gaziantep FK maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.