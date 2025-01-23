Trendyol Süper Lig'de 21. hafta 24 Ocak Cuma günü oynanacak Samsunspor - Gaziantep FK karşılaşmasıyla başlayacak.
Trendyol Süper Lig'de 21. hafta heyecanı yarın, 25 Ocak Cumartesi, 26 Ocak Pazar ve 27 Ocak Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu hafta lider Galatasaray evinde Konyaspor ile mücadele edecek. Fenerbahçe de Göztepe'yi konuk edecek. Beşiktaş ise deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Trabzonspor, haftayı BAY geçirecek.
Trendyol Süper Lig'de 21. hafta programı şöyle:
24 Ocak Cuma
20.00 Samsunspor - Gaziantep FK: Ümit Öztürk
25 Ocak Cumartesi
13.30 Sivasspor - Kayserispor: Burak Pakkan
16.00 Corendon Alanyaspor - Başakşehir: Emre Kargın
19.00 Galatasaray - Konyaspor: Halil Umut Meler
26 Ocak Pazar
13.30 Çaykur Rizespor - Adana Demirspor: Çağdaş Altay
16.00 Bodrum FK - Eyüpspor: Ozan Ergün
16.00 Antalyaspor - Beşiktaş: Oğuzhan Çakır
19.00 Fenerbahçe - Göztepe: Atilla Karaoğlan
27 Ocak Pazartesi
20.00 Kasımpaşa - Atakaş Hatayspor: Muhammet Ali Metoğlu