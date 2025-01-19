İkas Eyüpspor - Corendon Alanyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında İkas Eyüpspor sahasında Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak. Küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen deplasman takımı, kritik maçta hata yapmak istemiyor. Son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Akdeniz temsilcisi, Sami Uğurlu yönetiminde 3 puan için sahaya çıkacak. Bu hafta Beşiktaş ile Samsunspor'un berabere kalmasının ardından çıkış arayan Eyüpspor ise, puanını 33'e çıkartmayı hedefliyor. 30 puanla 6. sırada yer alan İstanbul temsilcisi, Arda Turan yönetiminde Avrupa kupalarında yer almak için mücadele ediyor. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İkas Eyüpspor - Corendon Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İKAS EYÜPSPOR - CORENDON ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak İkas Eyüpspor - Corendon Alanyaspor maçı 19 Ocak Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.
İKAS EYÜPSPOR - CORENDON ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak İkas Eyüpspor - Corendon Alanyaspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.