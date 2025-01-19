İkas Eyüpspor - Corendon Alanyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında İkas Eyüpspor sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk edecek. Küme düşme hattına düşmemek için kritik bir mücadeleye çıkacak olan deplasman takımı hata yapmak istemiyor. İki takımda sahadan 3 puan ile ayrılmayı hedefliyor. Son 5 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Akdeniz temsilcisi 22 puanla 11. sırada yer alıyor. Samsunspor ile Beşiktaş'ın berabere kalmasının ardından çıkış arayan ev sahibi takım, taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. Arda Turan ile Süper Lig'deki ilk sezonlarında etkili bir performans ortaya koymaya başlayan Eyüpspor 30 puanla 6. sırada yer alıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İkas Eyüpspor - Corendon Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 19.01.2025- 12:10 Güncelleme Tarihi: 19.01.2025- 12:10