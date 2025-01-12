Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK evinde Adana Demirspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
GAZİANTEP FK - ADANA DEMİRSPOR MAÇI 11'LERİ:
Gaziantep FK: Burak, M'Bakata, Arda, Mandouki, Mustafa, Ndiaye, Sorescu, Kozlowski, Maxim, Okereke, Halil
Adana Demirspor: Deniz, Arda, Semih, Tolga, Abdulsamet, Maestro, İzzet, Osman, Yusuf Barasi, Ali Yavuz, Aymbetov.
GAZİANTEP FK - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak Gaziantep FK - Adana Demirspor maçı 12 Ocak Pazar günü saat 19.00'da başladı.
GAZİANTEP FK - ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Mersin Stadyumu'nda oynanan Gaziantep FK - Adana Demirspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.