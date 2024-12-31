Son olarak Süper Lig ekibi Kayserispor'u çalıştıran Burak Yılmaz için flaş bir iddia ortaya atıldı. Bir süredir boşta olan Burak Yılmaz'ın Süper Lig devinin teknik ekibine dahil olabileceği gündeme geldi. İşte detaylar...

Burak Yılmaz, yeniden sahalara geri dönmeye hazırlanıyor. Kayserispor'daki görevinden ayrıldıktan sonra bir başka takımın başına geçmeyen genç teknik adam için sıcak bir gelişme yaşandı.

BURAK YILMAZ İÇİN TRABZONSPOR İDDİASI

Akşam'da yer alan habere göre; Burak Yılmaz, Trabzonspor'da Şenol Güneş'in teknik heyetine dahil olabilir. Futbolculuk kariyerinde de Trabzonspor'un ayrı bir yeri olan Burak Yılmaz için henüz resmi bir teklif olmadığı belirtilse de bordo mavili taraftarlar sosyal medya hesaplarından bu durum için oldukça heyecanlandı.

Futbolculuk döneminde daha önce Trabzonspor ve Beşiktaş'ta Şenol Güneş ile çalışma fırsatı bulan Burak Yılmaz'ın, kendisine bir teklif gelmesi halinde nasıl bir cevap vereceği merak konusuyken, Trabzonspor taraftarı imzayı atmasını bekliyor.

Burak Yılmaz, teknik direktörlük kariyerinde Beşiktaş'ta 5 ve son olarak Kayserispor'da 21 maça çıktı. Genç teknik adam ekim ayında bu görevinden ayrılmıştı.