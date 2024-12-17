Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı.
İşte VAR kayıtları:
Fenerbahçe - Başakşehir: Ba'nın kırmızı kartı
VAR: "Ozan duyuyor musun? VAR konuşuyor."
Ozan Ergün: "Evet ağabey."
VAR: "Seni potansiyel şiddetli hareket için incelemeye davet ediyorum."
Ozan Ergün: "Tamam. Evet ağabey, geldim. Çok net kafa atıyor, şiddetli hareket var. 27 numaraya kırmızı kart veriyorum."
Galatasaray - Trabzonspor: Galatasaray'ın kazandığı penaltı
VAR: "Kadir, potansiyel penaltı için sana sahada inceleme öneriyorum. İlk geldiğinde temas noktasını göstereceğim."
Kadir Sağlam: "Geldim."
VAR: "Bu temas noktası."
Kadir Sağlam: "Tamam temas noktasını gördüm, penaltı veriyorum."
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