Hatayspor - Göztepe maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 16. hafta maçında Hatayspor ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Rıza Çalımbay ile kümede kalma mücadelesi veren Hatayspor, 2024-2025 sezonuna etkili bir başlangıç yapan Göztepe karşısında hata yapmak istemiyor. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hatayspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Hatayspor - Göztepe maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 16. hafta müsabakasında Hatayspor ile Göztepe karşı karşıya gelecek.

Küme hattında bulunan Hatayspor, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde çıkış arıyor. Geçtiğimiz hafta Başakşehir'e 3-0 kaybeden bordo-beyazlılar, evinde oynayacağı mücadelede hata yapmak istemiyor. Bu sezon Süper Lig'e çıkan ve etkili bir performans gösteren Göztepe ise rakibi karşısında 3 puanın sahibi olmak istiyor.

Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hatayspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HATAYSPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hatayspor - Göztepe 15 Aralık Pazar günü saat 13.30'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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