Trendyol Süper Lig'de 16. hafta maçında Alanyaspor sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz... | Son dakika spor haberleri

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 16. hafta müsabakasında Alanyaspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

ALANYASPOR - GAZİANTEP FK MAÇI 11'LERİ:

Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Yusuf, Fatih, Makouta, Efecan, Janvier, Augusto, Cordova

Gaziantep FK: Burak, M'Bakata, Viana, Arda, Mustafa, Ogün, Daubin, Halil, Maxim, Lungoyi, Okereke

ALANYASPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Gaziantep FK maçı 14 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.