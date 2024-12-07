Trendyol Süper Lig'de 15'inci hafta heyecanı sürüyor.
Haftanın 2'nci mücadelesinde Konyaspor ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor.
MÜCADELENİN İLK 11'LERİ:
Konyaspor: Slowik, Oğulcan, Adil, Bazoer, Guilherme, Jevtovic, Ndao, Pedrinho, Aleksic, Yusuf Erdoğan, Umut Nayir.
Antalyaspor: Piric, Erdoğan, Veysel, Thalisson, Güray, Soner Dikmen, Kaluzinski, Petsusenko, Van de Streek, Larsson, Gaich.
KONYASPOR - ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLADI VE HANGİ KANALDAN CANLI OLARAK YAYINLANIYOR?
İki takım arasındaki mücadele saat 13:30'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.