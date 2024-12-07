Kayserispor-Alanyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında Kayserispor ile Alanyaspor karşı karşıya gelecek. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kayserispor-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kayserispor-Alanyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 15. hafta müsabakasında Kayserispor ile Alanyasporkarşı karşıya gelecek.

Küme hattında yer alan Kayserispor ile hattın bir sıra üstünde yer alan Alanyaspor arasında geçecek bu zorlu müsabaka, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Fatih Tekke sonrası göreve gelen Sami Uğurlu ile çıkış arayan Alanyaspor, Burak Yılmaz'ın istifası sonrası Sinan Kaloğlu yönetiminde çıkış arayan Kayserispor'a konuk olacak.

Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hatayspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçt ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KAYSERİSPOR-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kayserispor-Alanyaspor maçı 8 Aralık Pazartesi günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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