Süper Lig'in 14'üncü haftasında Başakşehir FK, evinde Göztepe'yi konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Çağdaş Altay düdük çaldı. Çağdaş Altay'ın yardımcılıklarını ise Emrah Ünal ile Uğur Sarı üstlendi.

Mücadeleye ev sahibi Başakşehir FK; Muhammed Şengezer, Duarte, Ba, Opoku, Lima, Kemen, Onur Ergün, Crespo, Deniz Türüç, Davidson ve Piatek ile çıktı. Konuk ekip Göztepe ise; Lis, Ogün Bayrak, Taha Altıkardeş, Heliton, Bokele, İsmail Köybaşı, Victor, Dennis, Matsuki, Juan ve Romulo ilk 11'iyle sahada yer aldı.

Karşılaşmaya ev sahibi golle başladı. 8'inci dakikada sağdan Deniz'in ceza sahası içerisine ortasına Crespo bekletmeden dokundu, top savunmada Heliton'dan döndü. Kale önüne seken topu Davidson kafayla tamamladı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0. Golden iki dakika sonra Başakşehir bir gol daha buldu. Sağdan Deniz'in kullandığı kornerde ceza sahasında topa iyi yükselen Piatek'in kafa vuruşuyla meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0. Etkisini sürdüren İstanbul ekibi, 37'nci dakikada farkı 3'e çıkardı. Orta alanda topla birlikte hareketlenerek ceza sahası içerisine kadar giren Piatek, pasını sağındaki Deniz'e çıkardı. Sağ çapraza gelen topa bekletmeden vuran Deniz'in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0. Hızını kesmeyen Başakşehir, 6 dakika sonra farkı 4'e çıkaran golü buldu. Sağdan Deniz'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisine gelen topu kafayla tamamlayan Piatek, kendisinin 2'nci takımının ise 4'üncü golünü kaydetti: 4-0. Karşılaşmanın ilk yarısı da bu skorla bitti.

İkinci yarıda da iyi futboluna devam eden Başakşehir FK'ya Göztepe savunması geçit vermedi. Mücadelenin 61'inci dakikasında Göztepe golü buldu. Soldan Djalma'nın içeriye sert ortasına savunmada Lima ters dokundu ve top ağlara gitti: 4-1. Karşılaşmada başka gol olmayınca ev sahibi Başakşehir FK, sahadan 4-1'lik skorla galip ayrılan taraf oldu. Bu sonucun ardından Başakşehir FK, 5'inci galibiyetini elde etti ve puanını 19 yaptı. Göztepe ise 4'üncü mağlubiyetini aldı ve 21 puanda kaldı.

BAŞAKŞEHİR 10 MAÇ SONRA GALİP GELDİ

Başakşehir FK, Göztepe'yi 4-1 mağlup etmesiyle 10 maç sonra galibiyetle tanıştı. İstanbul ekibi, Süper Lig ve UEFA Avrupa Konferans Ligi olmak üzere toplamda 10 maçta 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet almıştı. Rapid Wien, Celje, Trabzonspor, Konyaspor ve Gaziantep FK maçlarından yenilgiyle ayrılan Başakşehir; Kopenhag, Petrocub, Kayserispor, Eyüpspor ve Beşiktaş mücadelelerinde 1 puan almıştı. Bir süredir galibiyete hasret kalan İstanbul ekibi, 10 resmi maç sonunda bir maçı kazanmış oldu.