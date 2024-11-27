Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı!

Trendyol Süper Lig'de 14'üncü hafta heyecanı başlıyor.
Ligde haftanın açılış maçında Antalyaspor ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. Haftanın kapanışında Hatayspor-Beşiktaş ve Fenerbahçe-Gaziantep FK maçları oynanacak.
Süper Lig'de lider Galatasaray sahasında Eyüpspor'u konuk ederken Trabzonspor deplasmanda Alanyaspor'la karşılaşacak.
Kasımpaşa 14'üncü haftayı bay geçecek.
HAKEMLER AÇIKLANDI!
Süper Lig'in 14'üncü haftasında maçlarda görev yapacak hakemler belli oldu.
TFF'den yapılan açıklamaya göre haftanın hakemleri şöyle:
29 Kasım Cuma
20.00: Antalyaspor-Sivasspor: Yasin Kol
30 Kasım Cumartesi
13.30: Samsunspor-Bodrum FK: Ozan Ergün
16.00: Adana Demirspor-Konyaspor: Atilla Karaoğlan
19.00: Alanyaspor-Trabzonspor: Burak Pakkan
19.00: Başakşehir-Göztepe: Çağdaş Altay
1 Aralık Pazar
16.00: Çaykur Rizespor-Kayserispor: Emre Kargın
19.00: Galatasaray-Eyüpspor: Oğuzhan Çakır
2 Aralık Pazartesi
20.00: Fenerbahçe-Gaziantep FK: Alper Akarsu
20.00: Hatayspor-Beşiktaş: Kadir Sağlam