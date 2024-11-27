Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı!

Trendyol Süper Lig'in 14'üncü haftasında Süper Lig'de düdük çalacak hakemler belli oldu. Haftanın açılış maçı olan Antalyaspor - Sivasspor mücadelesinde Yasin Kol görev yapacak. İşte detaylar..

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 27.11.2024- 13:11 Güncelleme Tarihi: 27.11.2024- 13:21