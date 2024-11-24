Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor.
Ligin 13. haftasında Sivasspor sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor.
Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
SİVASSPOR - KASIMPAŞA MAÇI 11'LERİ:
Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Radakovic, Sonko, Uğur Çiftçi, Moutoussamy, Charisis, Garry Rodrigues, Azizbek, Pritchard, Koita
Kasımpaşa: Gianniotis, Opoku, Yasin, Espinoza, Rodrigues, Gökhan, Aytaç, Hajradinovic, Fall, Mortadha, Da Costa
SİVASSPOR - KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Sivasspor - Kasımpaşa maçı normal şartlarda TSİ 13.30'da başlayacaktı. Yoğun kar yağışı nedeniyle karşılaşma planlanan saatte başlamadı.
Karşılaşmanın hakemi Burak Pakkan mücadelede ilk düdüğü 13.50'de çaldı.
Maç beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.